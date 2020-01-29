Trivago назвал лучшие отели Португалии

Аналитики портала изучили более 175 миллиона комментариев, которые взяли с 34 сайтов для бронирования.

Первым среди люксовых заведений признан Yeatman 5* в пригороде Порту — Вила-Нова-де-Гайя. Посетители отметили роскошные виды, несравненные завтраки, великолепное обслуживание.

Второе место присудили Belmond Reid’s Palace. Он находится в Фуншале на острове Мадейра. Изысканный отель на скале в окружении вечноцветущих садов знаменит прелестными видами на дали океана. Гости себя чувствуют ВИП-персонами и с грустью уезжают домой, увозя самые теплые воспоминания от днях, проведенных в роскоши, пишет ТАСС.

Среди хостелов, политкорректно названных «Альтернативным вариантом размещения», победил Yes Lisbon Hostel. Гости порадовались гостеприимству, расположению в центре столицы, приличными условиями проживания.