Trivago назвал лучшие отели Португалии

Среда, 29 Январь 2020 Португалия Португалия

Trivago назвал лучшие отели Португалии

Сайт бронирования, Trivago составил рейтинг отелей Португалии, по мнению постояльцев.

Аналитики портала изучили более 175 миллиона комментариев, которые взяли с 34 сайтов для бронирования.

Первым среди люксовых заведений признан Yeatman 5* в пригороде Порту — Вила-Нова-де-Гайя. Посетители отметили роскошные виды, несравненные завтраки, великолепное обслуживание.

Второе место присудили Belmond Reid’s Palace. Он находится в Фуншале на острове Мадейра. Изысканный отель на скале в окружении вечноцветущих садов знаменит прелестными видами на дали океана. Гости себя чувствуют ВИП-персонами и с грустью уезжают домой, увозя самые теплые воспоминания от днях, проведенных в роскоши, пишет ТАСС.

Среди хостелов, политкорректно названных «Альтернативным вариантом размещения», победил Yes Lisbon Hostel. Гости порадовались гостеприимству, расположению в центре столицы, приличными условиями проживания.

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