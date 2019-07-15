Трое грузин задержаны в Португалии за крупные кражи

Понедельник, 15 Июль 2019 Португалия Португалия

Трое грузин задержаны в Португалии за крупные кражи

У задержанных была собственная мастерская, в которой они учились взламывать сложные замки

Полиция португальского города Порту задержала трех граждан Грузии, которые были уличены в связях с преступными группировками Восточной Европы, сообщает телеканал Imedi.

По данным следствия, у задержанных была собственная "тренировочная" мастерская в городе Вилла-Нова -де-Гая, где они упражнялись во взломе сложных замков.

Обвинение утверждает, данная группа из трех человек в течение пяти месяцев обокрала, по меньшей мере, 12 квартир – в основном в округе Порту. Взломщики занимались кражей денег, драгоценностей и сейфов, пишет sputnik-georgia.ru.

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