Тульский велогонщик привез две высших награды с Португалии

Так, Александр Дубченко первенствовал в индивидуальном спринте и кейрине.

Дмитрий Нестеров в кейрине занял второе место, а в спринте выиграл бронзу. Павел Ростов также стал третьим в кейрине, пишет tula.kp.ru.

У женщин максимальные результаты показала Серафима Гришина, став четвертой в кейрине и пятой в индивидуальном спринте.