Тульский велогонщик привез две высших награды с Португалии

Пятница, 14 Февраль 2020 Португалия Португалия

Тульский велогонщик привез две высших награды с Португалии

Всего тульская сборная завоевала 2 золотых, 1 серебряную и 2 бронзовых медали на международном турнире Prova Internacional Município de Anadia Portugal.

Так, Александр Дубченко первенствовал в индивидуальном спринте и кейрине.

Дмитрий Нестеров в кейрине занял второе место, а в спринте выиграл бронзу. Павел Ростов также стал третьим в кейрине, пишет tula.kp.ru.

У женщин максимальные результаты показала Серафима Гришина, став четвертой в кейрине и пятой в индивидуальном спринте.

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