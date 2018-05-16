Турция инвестирует в португальскую недвижимость

Об этом сообщила Ассоциация профессионалов и агентов по недвижимости Португалии (APEMIP).

В качестве примера APEMIP приводит граждан Турции, которые «теперь начинают появляться в топ-5 граждан, которые покупают больше всего недвижимости по программе Вида на жительство для инвестиционной деятельности (ARI), более известной как «золотые визы»».

Китайцы возглавляют список иностранцев, которые больше всего инвестируют в португальскую недвижимость в рамках данной программы - в общей сложности 3.805 выданных виз, далее следуют граждане Бразилии (538), Южной Африки (243), России (215) и Турции (202).

Согласно данным, собранным APEMIP, в апреле было выдано 109 виз, что на 37% меньше, чем в предыдущем месяце.

С момента создания программы «золотых виз» Португалия уже получила инвестиции в размере более 3,7 млрд евро, при этом капиталовложения, связанные с приобретением недвижимости, превысили 3,4 млрд евро и соответствуют 5.816 «золотым визам».

«ARI является невероятным механизмом, и для нас важно, чтобы он оставался, но функционировал адекватно», - заявил глава APEMIP Луиш Лима.