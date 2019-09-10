Туристическая инфрастрактура Португалии лучше, чем в Австрии и США

Вторник, 10 Сентябрь 2019 Португалия Португалия

Туристическая инфрастрактура Португалии лучше, чем в Австрии и США

Данные опубликованы Всемирным экономическим форумом.

Согласно отчету Всемирного экономического форума, Португалия занимает 12-е место по конкурентноспособности туризма среди более чем 130 стран мира. В 2017 году Португалия занимала 14-е место, а по сравнению с 2013 годом страна поднялась в рейтинге на 8 позиций. Таким образом национальный туризм показал лучший результат с 2013 года.

Среди достоинств туристического сектора, аналитики Всемирного экономического форума подчеркивают «исключительную плотность отелей и высокое качество туристической инфраструктуры» в стране, превосходящие такие страны, как Австрия, США и Испания.

«Это большая победа для всех, кто работает в сфере туризма, поскольку они сделали эти инвестиции в туристическую отрасль», - прокомментировала новость представитель Министерства туризма Ана Годиньо.

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