Туристы из России проедут до Португалии на автомобилях

Шесть российских путешественников доедут на машинах от мыса Дежнева на Чукотке до мыса Рока в Португалии. Часть пути пройдет через Арктику, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя экспедиции Богдана Булычева.

Свой путь россияне начали в субботу, 1 февраля, в Якутске. Они проедут по зимникам вдоль Северного морского пути, местами — по материковой части до Чукотки. Достигнув самой восточной точки Евразии, мыса Дежнева, группа возьмет курс на самую западную точку континента — мыс Рока.

Арктическую часть заезда автолюбители считают самой сложной. Они отметили, что до конца запланированного ими маршрута без посторонней помощи никто не доезжал. «Мы бросаем вызов, в первую очередь, себе, стихии. Туда не только непросто добраться, но еще и [надо] выбраться за один сезон», — сказал пилот и руководитель арктического этапа Александр Еликов.

Во время поездки будет проводиться экологический мониторинг окружающей среды Арктики. Полученную информацию передадут ответственным за очистку этих территорий организациям.

Всего участникам экспедиции предстоит проехать 24 российских региона и 10 европейских стран: Белоруссию, Польшу, Германию, Нидерланды, Бельгию, Францию, Испанию и Португалию. Сроков они себе не установили. «Но самые главные сроки завязаны на Якутии. Почему? Потому что нам надо выбраться до тех пор, пока не "упали" автозимники. Это главные рамки всей нашей поездки», — добавил Еликов.