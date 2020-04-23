Туристы не вернутся в Португалию до 2021 года

Алгарве, популярное у британцев место отдыха, не ожидает, что иностранные гости вернутся в страну до следующего апреля.

Многие отели не откроются в этом году. Об этом предупредил Элидерико Виегас, глава Ассоциации гостиниц и туристических предприятий Алгарве.

Он объяснил, что «даже если страна справится с пандемией, туристы вряд ли вернутся в регион до апреля следующего года».

До тех пор отрасли придется полагаться на внутренние праздники с местными бронированиями. Имеются опасения, что этого будет недостаточно для того, чтобы держать их открытыми, пишет countryscanner.ru.

Алгарве популярен среди туристов, посещающих Португалию. На туризм приходится примерно 15 процентов ВВП Португалии.

Стране удалось избежать большого количества случаев заболевания коронавирусом. Чего не скажешь о соседних Испании и Италии.

В то время как Португалия избежала высокого количества коронавируса, наблюдаемого по всей Европе, страна по-прежнему сталкивается с распространением вируса.

Число погибших также значительно ниже. 3 процента из 20 863 человек были убиты вирусом. В других европейских странах этот показатель превышает 10 процентов.

Туристическая отрасль Португалии не единственная, кто борется. Испания опасается аналогичных проблем с отелями. Они, как ожидается, останутся закрытыми до конца года.

Глава ЕС Урсула фон дер Ляйен предупредила людей против принятия каких-либо планов летнего отдыха. Ведь насколько долго пандемия коронавируса задержится в европейских странах еще неизвестно.

Она сказала: «Я бы посоветовала всем подождать, прежде чем строить планы на отпуск. На данный момент никто не может сделать достоверных прогнозов на июль и август. Нам нужно будет научиться жить с этим вирусом многие месяцы».