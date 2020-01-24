Туристы полюбили маяки Португалии

Пятница, 24 Январь 2020 Португалия Португалия

Туристы полюбили маяки Португалии

Прошедший 2019 год стал рекордным в Португалии по посещению маяков туристами — местными и иностранными.

Самый популярный маяк — Прайа-ду-Барра (Авейру), на втором месте — сооружение в Понта-ду-Парго (Мадейра), третью строчку занял Арнел на Азорских островах.

Тенденция повышения интереса к португальским маякам стала очевидна

Цифры беспристрастны:

2018 год — на маяки поднялось 73 892 человека;

2019 г. — 101 613 туристов.

Напомним, что 28 португальских маяков было открыто для посещения в 2011 году_ пишет ТАСС. Четыре из них находятся в Алгарве, благодаря чему в этом регионе увеличилось число достопримечательностей.

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