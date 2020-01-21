Туристы полюбили шесть регионов Португалии
Известная система онлайн-бронирования отелей Booking.com определила шестерку наиболее популярных среди туристов португальских регионов.
САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ МЕСТА ДЛЯ ОТДЫХА:
Архипелаг Мадейра: Фуншал, Канису, Калета, Порту-Санта, Санта-Крус;
Азорские острова: Понта-Делгада, Ангра-ду-Эроижму, Орта;
Лиссабонский регион: Лиссабон, Кашкайш, Синтра;
Алгарве: Албуфейра, Лагуш, Портиман, Виламура, Фару;
Серра-да-Эштрела: Сейя, Ковильян;
Минхо: Брага, Гимарайнш, Понте-де-Лима, Барселуш.
Эти данные были получены на основании бронирования номеров в отелях, хостелах и апартаментах через систему Booking.com, пишет ТАСС.