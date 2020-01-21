Туристы полюбили шесть регионов Португалии

САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ МЕСТА ДЛЯ ОТДЫХА:

Архипелаг Мадейра: Фуншал, Канису, Калета, Порту-Санта, Санта-Крус;

Азорские острова: Понта-Делгада, Ангра-ду-Эроижму, Орта;

Лиссабонский регион: Лиссабон, Кашкайш, Синтра;

Алгарве: Албуфейра, Лагуш, Портиман, Виламура, Фару;

Серра-да-Эштрела: Сейя, Ковильян;

Минхо: Брага, Гимарайнш, Понте-де-Лима, Барселуш.

Эти данные были получены на основании бронирования номеров в отелях, хостелах и апартаментах через систему Booking.com, пишет ТАСС.