Туристы полюбили шесть регионов Португалии

Вторник, 21 Январь 2020 Португалия Португалия

Туристы полюбили шесть регионов Португалии

Известная система онлайн-бронирования отелей Booking.com определила шестерку наиболее популярных среди туристов португальских регионов.

САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ МЕСТА ДЛЯ ОТДЫХА:

Архипелаг Мадейра: Фуншал, Канису, Калета, Порту-Санта, Санта-Крус;

Азорские острова: Понта-Делгада, Ангра-ду-Эроижму, Орта;

Лиссабонский регион: Лиссабон, Кашкайш, Синтра;

Алгарве: Албуфейра, Лагуш, Портиман, Виламура, Фару;

Серра-да-Эштрела: Сейя, Ковильян;

Минхо: Брага, Гимарайнш, Понте-де-Лима, Барселуш.

Эти данные были получены на основании бронирования номеров в отелях, хостелах и апартаментах через систему Booking.com, пишет ТАСС.

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