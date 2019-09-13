Туризм стимулировал снижение безработицы в Португалии

Развитие туристической отрасли в Португалии помогло преодолеть кризис в стране и сократить безработицу с 16% в 2014 году до 6% в настоящее время, заявила государственный секретарь по туризму Португалии Ана Мендеш Годинью.

"Туризм в Португалии сыграл очень важную роль, он изменил облик страны целиком. У нас был период настоящего кризиса, который преодолели в том числе благодаря туризму. Мы все поставили на цифровые технологии и выиграли, но помогли нам и молодые люди, которые пришли в сектор туризма и начали создавать новые предприятия, новый бизнес", - сказала она на министерских дебатах в рамках 23-ей сессии Генеральной ассамблеи Всемирной туристской организации (UNWTO).

По ее словам, три года назад в Португалии действовало две тысячи малых предприятий, а сейчас их число выросло до десяти тысяч, пишет РИА Новости.

"Мы создали экосистему, где молодежь, частный бизнес и госсектор работают вместе. Это большой прорыв, так как много людей пришло в туризм. Последние три года каждое третье рабочее место было создано в сфере туризма", - сообщила госсекретарь по туризму Португалии.