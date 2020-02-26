У португальца с лайнера Diamond Princess обнаружен коронавирус

Среда, 26 Февраль 2020 Португалия Португалия

Мужчина работает на круизном лайнере слесарем.

Врачи диагностировали коронавирус у португальца с лайнера Diamond Princess. Это первый случай заражения гражданина Португалии.

Сообщается, что 41-летний житель Назаре Адриано Мараньяо много лет работал на корабле Diamond Princess слесарем. После завершения карантина, экипаж был снова обследован, после чего у португальца был обнаружен вирус.

Супруга Адриано Эммануэль, которая также находится на борту круизного лайнера, рассказала журналистам, что Мараньяо был закрыт в каюте на восемь часов где «его оставили без лекарств и даже без еды». Женщина надеется на помощь правительства Португалии в мониторинге ситуации с ее мужем. В министерстве страны информацию о заражении пока не подтвердили.

Напомним, круизный лайнер, который до 19 февраля находился на карантине в японском Порту Иокогама, являлся самым крупным очагом эпидемии за пределами Китая. На лайнере вирусом заразились 600 человек, двое из них скончались.

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