У португальцев пересчитали деньги в карманах

Опрос провели среди 500 респондентов от 18 до 55 лет. Выяснилось, что в среднем в их карманах находится порядка 22 евро.

Величина наличных в зависимости от возрастной категории:

молодежь ведет себя скромно и берет всего 16 евро;

люди постарше имеют при себе побольше — 25 евро.

В зависимости от пола:

женщины считают, что им достаточно положить в карман или сумочку 19,6 евро;

мужчины продемонстрировали склонность к большей расточительности — 25,5 евро, пишет ТАСС.

Было обнаружено, что 70% оформляют хотя бы одну дебетовую карту, а 53% — еще и кредитку, но без наличных рискуют выходить из дома только 7% от числа всех владельцев банковских карт.

Также выяснилось, что в банкоматах, как правило, снимают сумму 30 евро, но 55% граждан удовлетворяются скромной двадцаткой.

Выявилась тенденция: чем старше португалец, тем чаще он предпочитает оплачивать покупки купюрами и монетами.