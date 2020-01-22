У португальцев пересчитали деньги в карманах

Среда, 22 Январь 2020 Португалия Португалия

У португальцев пересчитали деньги в карманах

Исследователи из Mastercard в феврале этого года решились залезть португальцам в карманы, чтобы определить, сколько там налички.

Опрос провели среди 500 респондентов от 18 до 55 лет. Выяснилось, что в среднем в их карманах находится порядка 22 евро.

Величина наличных в зависимости от возрастной категории:

молодежь ведет себя скромно и берет всего 16 евро;

люди постарше имеют при себе побольше — 25 евро.

В зависимости от пола:

женщины считают, что им достаточно положить в карман или сумочку 19,6 евро;

мужчины продемонстрировали склонность к большей расточительности — 25,5 евро, пишет ТАСС.

Было обнаружено, что 70% оформляют хотя бы одну дебетовую карту, а 53% — еще и кредитку, но без наличных рискуют выходить из дома только 7% от числа всех владельцев банковских карт.

Также выяснилось, что в банкоматах, как правило, снимают сумму 30 евро, но 55% граждан удовлетворяются скромной двадцаткой.

Выявилась тенденция: чем старше португалец, тем чаще он предпочитает оплачивать покупки купюрами и монетами.

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)