У португальцев рождается все меньше детей

Пятница, 04 Декабрь 2020 Португалия Португалия

У португальцев рождается все меньше детей

Среднее количество детей в семьях в прошлом году было меньше одного.

Данные, опубликованные Национальным статистическим институтом (INE), показывают, что у португальцев рождается все меньше детей.

INE сообщает, что среднее количество детей снизилось с 1,03 в 2013 году до 0,86 в 2019 году.

В прошлом году 42,2% женщин в возрасте от 18 до 49 лет и 53,9% мужчин в возрасте от 18 до 54 лет не имели детей, и этот процент вырос на 7 и 12 процентных пунктов соответственно.

Из общего числа опрошенных 55,1% женщин и 47,3% мужчин заявили, что не хотят иметь детей или не хотят иметь больше, чем уже имеют.

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