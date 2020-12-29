У Португалии хорошие шансы на победу в чемпионате Европы по футболу

«У нас отличная команда и прекрасный тренер. Такие сборные, как Франция, Испания и Германия всегда фавориты, но мы готовы сражаться. Они знают, что мы хорошая команда, и мы можем победить. Честно говоря, я чувствую, что у нас хорошие шансы», - заявил Роналду.

Чемпионат Европы 2020 года пройдет в 12 городах 12 стран.

Первоначально турнир был запланирован на период с 12 июня по 12 июля 2020 года, но из-за пандемии Covid-19 был перенесен на следующий год и состоится с 11 июня по 11 июля 2021 года.

Португалия находится в группе F и встретится с Венгрией, Германией и Францией.