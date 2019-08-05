Ученые из Португалии создали метод борьбы с потом

Стоит отметить, что в жаркую погоду почти невозможно сохранять свежесть одежды и тела. И уже к середине лета на улицах можно почувствовать не только теплый бриз, но и специфический аромат от людей. Бороться с неприятными запахами пота почти невозможно, ведь потоотделение помогает освежиться организму, пишет inforeactor.ru.

Однако авторы новой статьи, которая опубликована в научном журнале ACS Applied Materials & Interfaces, предложили интересный способ борьбы с запахом пота. Для этого ученые из Португалии решили закрепить запах лемонграсса к молекулам β-цитронеллола.

Получившиеся образцы были протестированы в слабом кислотном растворе, имитирующем кислотную среду пота. В результате выяснилось, что они успешно «раскрыли» запах. Вместо неприятного аромата ученые учуяли запах свежего лимона. Авторы уверены, что их методика сможет найти свое применение в будущем.