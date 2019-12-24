Учителя Португалии: повышение зарплат на 0,3% "неприемлемое"

Вторник, 24 Декабрь 2019 Португалия Португалия

Учителя Португалии: повышение зарплат на 0,3%

Профсоюз учителей Португалии назвал повышение зарплат на 0,3% "неприемлемым".

Представитель профсоюза учителей Португалии (Fenprof) назвал повышение зарплаты на 0,3% в 2020 году, предложенное правительством страны, n«неприемлемым» и "провокативным".

Он также сегодня обвинил правительство в  «обесценивании труда» и «неуважении к работникам». Лидер Fenprof, Марио Ногейра, подчеркнул: «Увеличение на 0,3% - это игра с людьми, это обесценивание их работы. Мы имеем правительство, которое не уважает тех, кто работает, и их зарплаты».

В последнее десятилетие у португальских учителей уровень зарплаты был, по сути, замороженным, что привело к «снижению покупательной способности учителей».

Что касается воспитателей детских садов и учителей начальных и средних школ, то их покупательная способность снизилась на 18,2%, согласно данным, представленным сегодня Марио Ногейрой.

В высшем образовании преподаватели политехнических институтов потеряли 17,7% покупательной способности, в то время как среди преподавателей университетов сокращение составило 14,4%. «Наиболее серьезный случай - это случай научных исследователей, которые потеряли 32,3% своей покупательной способности», добавил лидер профсоюза. 

Министерство финансов пояснило, что повышение заработной платы педагогам и другим государственным служащим в следующем году будет основано на «уровне инфляции, наблюдаемом до ноября 2019 года, в размере 0,3% для всех работников".

Правительство планирует, что государственный служащий с ежемесячным доходом в тысячу евро будет иметь в следующем году рост менее чем на два евро в месяц (на 26,25 евро в год). У работника с зарплатой 1500 евро в месяц ежемесячное увеличение составит 2,6 евро. Те, кто получают зарплату в две тысячи евро, могут ожидать чистого увеличения в размере чуть более трех евро в месяц, пишет ТАСС.

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