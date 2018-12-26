Уфологи зафиксировали загадочный светящийся НЛО над Португалией

Среда, 26 Декабрь 2018 Португалия Португалия

Уфологи зафиксировали загадочный светящийся НЛО над Португалией

Оранжевый НЛО напугал очевидцев и даже уфологов.

Опытные уфологи из Португалии предоставили фотокадры, которые наглядно демонстрируют загадочный светящийся НЛО, пролетающий в вечернем небе.

Специалисты утверждают, что инопланетный объект зафиксировали в городе Повуа-де-Варзим 20 декабря 2018 года. Предполагаемый НЛО был оранжевого цвета и крупного размера, пишет vistanews.ru.

Необычные кадры, которые доказывают существование инопланетной жизни, были направлены в США в некоммерческую организацию MUFON, специалисты которой занимаются изучением неопознанных объектов.

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