Уфологи зафиксировали загадочный светящийся НЛО над Португалией
Оранжевый НЛО напугал очевидцев и даже уфологов.
Опытные уфологи из Португалии предоставили фотокадры, которые наглядно демонстрируют загадочный светящийся НЛО, пролетающий в вечернем небе.
Специалисты утверждают, что инопланетный объект зафиксировали в городе Повуа-де-Варзим 20 декабря 2018 года. Предполагаемый НЛО был оранжевого цвета и крупного размера, пишет vistanews.ru.
Необычные кадры, которые доказывают существование инопланетной жизни, были направлены в США в некоммерческую организацию MUFON, специалисты которой занимаются изучением неопознанных объектов.