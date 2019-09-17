Украинец пешком преодолел путь из Киева до Португалии

Его путешествие внесут в Книгу рекордов Украины, сообщает ТСН

Он преодолел самый длинный маршрут среди украинцев: прошел 5 тысяч 516 километров через 12 стран за 161 день.

Он стартовал 5 апреля из центра Киева с рюкзаком на 20 килограммов и двумя палками, пишет ukraina.ru.

«Много одежды я просто повыкидывал. Эта одежда имела вид совсем трагический. Футболка — просто выгорела на солнце. Обувь выдержала, но при дальнейшем использовании трекинговые ботинки стерлись», — рассказал он.

За 5 месяцев мужчина потратил 3 тысячи евро.