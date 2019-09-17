Украинец пешком преодолел путь из Киева до Португалии

Вторник, 17 Сентябрь 2019 Португалия Португалия

Украинец пешком преодолел путь из Киева до Португалии

Киевский программист Валентин Черненко за пять месяцев добрался пешком из украинской столицы до Лиссабона.

Его путешествие внесут в Книгу рекордов Украины, сообщает ТСН

Он преодолел самый длинный маршрут среди украинцев: прошел 5 тысяч 516 километров через 12 стран за 161 день.

Он стартовал 5 апреля из центра Киева с рюкзаком на 20 килограммов и двумя палками, пишет ukraina.ru.

«Много одежды я просто повыкидывал. Эта одежда имела вид совсем трагический. Футболка — просто выгорела на солнце. Обувь выдержала, но при дальнейшем использовании трекинговые ботинки стерлись», — рассказал он.

За 5 месяцев мужчина потратил 3 тысячи евро.

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