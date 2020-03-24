Украинка не может вернуться в Португалию к несовершеннолетнему сыну

Вторник, 24 Март 2020 Португалия Португалия

Украинка не может вернуться в Португалию к несовершеннолетнему сыну

Из-за введения режима чрезвычайного положения женщина не успела вернуться в страну.

Уроженка Украины и гражданка Португалии Виктория Корниевская выехала из страны на похороны матери и не смогла вернуться в Португалию, где остался ее несовершеннолетний сын. Об этом сообщает издание Expresso, публикуя интервью с женщиной.

Корниевская, которая уже 18 лет проживает в Португалии, рассказала, что купила билет на самолет незадолго до объявления в стране чрезвычайного положения. Утром перед вылетом она обнаружила сообщение от компании TAP Portugal о том, что ее рейс отменен.

«Я была уверена, что поездка будет быстрой и теперь очень обеспокоена тем, что происходит с сыном», - цитирует издание Викторию.

По словам женщины, она уже обратилась в посольство Португалии в Киеве с просьбой помочь ей вернуться в страну. По ее словам, она собирается вернуться специальным рейсом SkyUp Airlines, однако, до сих пор точно не знает, удастся ли ей приобрести билет.

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