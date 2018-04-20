Украинка покорила судей португальского талант-шоу

Пятница, 20 Апрель 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

Украинка покорила судей португальского талант-шоу

Невероятное пение украинки на талант-шоу покорило сердца судей и зрителей.

Майя прошла отборочный тур и будет бороться за победу в прямых эфирах

Украинка стала звездой португальского талант-шоу. Майя Рудь, которая вот уже 15 лет работает в Португалии и воспитывает двух дочерей, покорила жюри исполнением классической песни «Адажио соль минор». Пораженные талантом женщины, все трое судей Got Talent Portugal сказали ей «да». 45-летняя Майя прошла отборочный тур и будет бороться за победу в прямых эфирах, пишет segodnya.ua.

На канале Got Talent Portugal на YouTube появилось видео выступление Майи, которое уже успело собрать более 100 тысяч просмотров.

На официальной странице талант-шоу на Facebook, под публикацией с выступлением Майи, зрители оставили множество положительных отзывов: «Это прекрасно, когда участник умеет имеет больший талант, чем любой член жюри», «Сказочный голос!», «Если это не золотая кнопка, то я не знаю, что они считают талантом!»- пишут комментаторы. Отметим, что на шоу, у судей есть так называемая «золотая кнопка», позволяющая участнику сразу пройти в прямые эфиры.

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