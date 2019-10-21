Умер бывший нападающий сборной Португалии Руй Жордан

Скончался экс-футболист в больнице города Кашкайш, где он находился из-за проблем с сердцем.

Жордан выступал за «Бенфику», «Сарагосу», «Виторию» Сетубал, но наибольших успехов добился в составе лиссабонского «Спортинга», с которым дважды становился чемпионом Португалии и обладателем Кубка страны.

С «Бенфикой» он также дважды выиграл чемпионат, а в 1972 году завоевал Кубок. В 1984 году Жордан в составе сборной Португалии стал бронзовым призером чемпионата Европы, пишет sports.ru.

Два раза форвард становился лучшим бомбардиром чемпионата Португалии, а в 1980 году его признали лучшим футболистом страны.

По завершении карьеры Жордан занимался искусством и живописью.