Умер бывший нападающий сборной Португалии Руй Жордан

Понедельник, 21 Октябрь 2019 Португалия Португалия

Умер бывший нападающий сборной Португалии Руй Жордан

В возрасте 67 лет ушел из жизни бывший нападающий сборной Португалии Руй Жордан.

Скончался экс-футболист в больнице города Кашкайш, где он находился из-за проблем с сердцем.

Жордан выступал за «Бенфику», «Сарагосу», «Виторию» Сетубал, но наибольших успехов добился в составе лиссабонского «Спортинга», с которым дважды становился чемпионом Португалии и обладателем Кубка страны.

С «Бенфикой» он также дважды выиграл чемпионат, а в 1972 году завоевал Кубок. В 1984 году Жордан в составе сборной Португалии стал бронзовым призером чемпионата Европы, пишет sports.ru.

Два раза форвард становился лучшим бомбардиром чемпионата Португалии, а в 1980 году его признали лучшим футболистом страны.

По завершении карьеры Жордан занимался искусством и живописью.

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