Умер посол России в Португалии Олег Белоус

Вторник, 08 Май 2018 Португалия Португалия

Умер посол России в Португалии Олег Белоус

На 67-м году жизни в Лиссабоне умер чрезвычайный и полномочный посол России в Португалии Олег Белоус, сообщает МИД.

"Министерство иностранных дел Российской Федерации с глубоким прискорбием извещает, что 8 мая 2018 года в Лиссабоне скоропостижно скончался чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Португалии О. Н. Белоус", - сообщили в российском дипведомстве.

Олег Белоус родился в 1951 году, окончил Московский государственный институт международных отношений. Поступил на работу в МИД РФ в 1973 году, имел дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла.

В 1996 - 1998 годах занимал пост директора Департамента общеевропейского сотрудничества российского внешнеполитического ведомства, в 1998 - 2001 годах работал постоянным представителем РФ при ОБСЕ. В 2001 - 2013 годах возглавлял Первый Европейский департамент, затем служил послом России в Португалии.

Награжден орденом Почета, медалями "За укрепление боевого содружества", знаком отличия "За безупречную службу XXX лет".

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