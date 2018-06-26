Умер снятый с рейса в Португалии российский музыкант

Вторник, 26 Июнь 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

Умер снятый с рейса в Португалии российский музыкант

Российский музыкант Андрей Сучилин скончался из-за инфекции. 

«Андрей ушел», - сообщила в Facebook жена музыканта Лидия Тихонович.

Это произошло 25 июня. Музыкант скончался, не приходя в сознание.

По данным РИА Новости, в мае этого года рейс авиакомпании Transavia Holland (партнер KLM) совершил вынужденную посадку в португальском городе Фару. Причиной стало резкое обострение заболевания музыканта. Мировые СМИ написали, что приземление было связано с жалобами пассажиров на неприятный запах. Вскоре после происшествия жена Сучилина Лидия Тихонович сообщила, что музыкант оказался в реанимации и впал в кому. Ему провели несколько операций, но не смогли остановить некроз, не справлялись сердце, легкие и почки, написала она.

Кандидат психологических наук Андрей Сучилин не просто один из ведущих рок-гитаристов России, он – один из создателей Московской рок-лаборатории. В 1981 году он создал прог-рок группу «До мажор», с которой сотрудничали многие исполнители-виртуозы. Группа играла в стиле джаз-фьюжн, психоделический рок, экспериментальный рок, прогрессивный рок.

В книгу «100 магнитоальбомов советского рока» Александра Кушнира вошел записанный в 1990 году его группой альбом «Ноэма», которую журнал «Контркультура» назвал «Лучшим альбомом 1990 года». В 2012 году альбом был переиздан в полном виде.

До последнего времени Андрей Сучилин много гастролировал, давал концерты, занимался звукорежиссурой, аудиореставрацией кассет 1980—1990 годов, писал аранжировки и музыку к спектаклям.

Кроме того, Сучилин увлекся социальной журналистикой, работал в журнале «Филантоп», а с декабря 2017 года — в Агентстве социальной информации.

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