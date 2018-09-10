Португалия: умерла основательница Левого Блока

Понедельник, 10 Сентябрь 2018 Португалия Португалия

Португалия: умерла основательница Левого Блока

Элена Лопеш да Силва скончалась в Лиссабоне в возрасте 69 лет.

 

Элена Лопеш да Силва скончалась в Лиссабоне в возрасте 69 лет.

«Левый блок (Bloco de Esquerda,BE) потерял одного из своих активистов, а левые в целом - одного из своих видных социальных бойцов», - говорится в некрологе, направленном BE в агентство Lusa, в котором представители партия выражают «самые глубокие соболезнования» семье и друзьям покойной.

Уроженка Кабо-Верде, Элена Лопеш да Силва, врач-хирург по профессии, была активистом левых сил, выступавших за освобождение португальских колоний, а также участвовала в движениях за декриминализацию абортов на референдумах.

Несмотря на то, что профессиональная деятельность Элены была связана с Португалией, она также поддерживала тесный контакт с Кабо-Верде, будучи членом Государственного совета.

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