Уникальная дегустация португальских вин в Москве

Оно было посвящено одним из лучших португальских вин - винам из региона Дору. Мероприятие, организованное SOUL WINES - группой производителей вин данного региона, предназначалось исключительно для специалистов и профильной прессы. Кстати, создание SOUL WINES - совместный проект, направленный на содействие международному присутствию вин данного региона, увеличению их экспортного потенциала и их международного признания путем реализации мер по продвижению и маркетингу на внешних рынках с участием в международных мероприятиях.

Были представлены замечательные вина 16-ти производителей, все они относились к категории DOC (Denominacao de Origem Controlada - «вино контролируемого наименования по происхождению»), высшей категории качества. Среди них были также крепленые «вина по́рту», в том числе несколько марок совершенно потрясающего портвейна 100-летней выдержки!

Мастер-класс от знаменитого сомелье

Мероприятие началось в 10.00 с мастер-класса «Все о виноделии региона Дору: почва, сорта и сущность вин Дору и Порту. Вина с душой!», который вела специалист по дорогим и редким винам Анжелика Субботина, преподаватель школы сомелье «Wine People», генеральный директор и шеф-сомелье винотеки «LeSommelier». (Эта винотека, одна из старейших в Москве - авторский проект руководителя Союза сомелье и экспертов России Артура Саркисяна. Расположена на улице Смоленской рядом с гостиницей «Золотое Кольцо». С января этого года носит название винотека называется «Сомелье. АС Коллекция» и работает с лучшими винами России и Армении.)

Мастер-класс собрал более 60-ти участников. В течение полутора часов они знакомились с особенностями региона Алту-Дору, одного из лучших винодельческих регионов мира, и с производимыми здесь винами. Затем началась дегустация марочных некрепленых вин Douro DOC, а также крепленых вин Porto. В обеденное время (с 12.00 до 14.00) к дегустируемым винам предлагались изысканные мини-закуски finger food.

Эксклюзивный винодельческий регион с богатыми традициями

Алту-Дору - обширный (более 26 тыс. гектаров) винодельческий регион на северо-востоке Португалии, включенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В этом месте, на живописных гористых берегах реки Дору, виноградарство существует уже более 2000 лет. Благодаря особенным климатическим условиям, уникальным сланцевым почвам и высокой культуре виноделия здесь производят исключительные вина - одни из лучших в Португалии. Среди них - как некрепленые вина высочайшего качества, красные и белые, так и знаменитые крепленые вина по́рто, или портвейн. Название этого крепленого вина происходит от названия порта на реке Дору, расположенного в нескольких километрах от ее впадения в Атлантический океан. Порту - один из главных портов Португалии, через который издавна экспортируют вина, произведенные из винограда, выращенного в долине реки Дору. А вызревают эти вина в специальных помещениях в окрестностях Порту (в городе Вила-Нова-де-Гайи, расположенном в устье реки Дору).

Кстати, согласно международному маркетинговому праву, вино с названием «портвейн» может быть произведено только в регионе Дору. Портвейн является одним из самых строго регламентируемых в мире вин, чье качество контролируется Институтом Вин Дору и Порту (Instituto dos Vinhos do Douro e Porto), который был учрежден в 1933 г., а начиная с 2003 г. контролирует также и качество сухих вин, производимых в долине реки Дору.

Регион предлагает идеальные условия для производства великолепных, насыщенных и узнаваемых вин. Он отличается широким сортовым разнообразием произрастающего здесь винограда, что способствует творчеству виноделов и позволяет им получать уникальные вина, смешивая виноград разных сортов на различных этапах производства вина. Виноград здесь произрастает на узких террасах, на крутых склонах, спускающихся к реке Дору. Многие виноделы по-прежнему выжимают сок из собранного винограда традиционным способом - раздавливая его ногами в особенных открытых бродильных аппаратах lagares, что положительно сказывается на качестве производимого вина.

Из истории виноделия

Виноград на территорию нынешней Португалии завезли финикийцы примерно в VI века до н. э. Разнообразные сорта винограда, которые здесь культивируются уже свыше двух с половиной тысяч лет, уникальны. Они идеально адаптировались к местным почвенным и климатическим условиям. Во времена Римской империи виноделие распространилось на север и достигло бассейна реки Дору. Став независимым королевством в 1143 году, Португалия значительную часть своего внешнего дохода получала именно за счет экспорта вина. Виноделие до сих пор занимает наибольшую долю в экономике Португалии.

Ирина Раскина