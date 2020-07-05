Университеты Португалии в опасности

Президент Совета Деканов Португальских университетов, Фонтейн Фернандес, предупредил правительство о том, что бюджетных средств не хватит для обеспечения безопасных условий для учебы. В частности, он заявляет о том, что многие семьи потеряли доходы из-за пандемии коронавируса и не могут выделить деньги на высшее образование детей, поэтому нужно ввести новую социальную программу.

Вторая задача преподавателей – улучшить кабинеты, сделать их «свободными от Covid-19», и приобрести новую компьютерную технику. По этой причине правительству следует пересмотреть «Законодательный договор», который был подписан в ноябре 2019 года, и сделать его отвечающим новым требованиям, связанным с пандемией.

Университеты активно готовятся к очным занятиям в сентябре, но есть большая вероятность, что учебные заведения столкнутся с проблемами, если описанные выше требования не будут удовлетворены.

«Страна и мир изменились – прямо сейчас, без серьезной социальной поддержки и безопасного проживания в университетах многие ученики не смогут вернуться к обучению. Поэтому необходимо пересмотреть «Законодательный договор» и адаптировать его к новым обстоятельствам», - сказал Фонтейн Фернандес.

В дополнение к пересмотру документов деканы напоминают о Программе экономической и социальной стабилизации, ранее представленной правительством.