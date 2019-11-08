Уровень безработицы в Португалии близок к 6%

Пятница, 08 Ноябрь 2019 Португалия Португалия

Уровень безработицы в Португалии близок к 6%

Министр финансов Португалии Марио Сентено заявил сегодня о том, что снижение уровня безработицы в третьем квартале является «хорошей новостью для Португалии и ее рынка труда».

Как свидетельствуют данные Статистического управления Португалии (INE), уровень безработицы в третьем квартале года упал до 6,1%, что на 0,2 процентных пункта меньше, чем в предыдущем квартале, и 0,6 процентных пункта меньше, чем год назад.

«Это хорошая новость для Португалии, для ее рынка труда, и мы прогнозируем, что падение уровня безработицы продолжится в 2020 году, теперь уже при поддержке новой Европейской комиссии», - подчеркнул Марио Сентено, ссылаясь на оптимистичный экономический прогноз, опубликованный сегодня Брюсселем.

По данным INE, уровень безработицы, зафиксированный в третьем квартале, является самым низким с 2011 года. Сегодня Европейская комиссия улучшила прогноз экономического роста Португалии на три десятых до 2% в этом году, что на десятую часть выше, чем ожидалось правительством, и сохранила предыдущий прогноз на уровне 1,7% в 2020 году, пишет ТАСС.

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)