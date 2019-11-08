Уровень безработицы в Португалии близок к 6%

Как свидетельствуют данные Статистического управления Португалии (INE), уровень безработицы в третьем квартале года упал до 6,1%, что на 0,2 процентных пункта меньше, чем в предыдущем квартале, и 0,6 процентных пункта меньше, чем год назад.

«Это хорошая новость для Португалии, для ее рынка труда, и мы прогнозируем, что падение уровня безработицы продолжится в 2020 году, теперь уже при поддержке новой Европейской комиссии», - подчеркнул Марио Сентено, ссылаясь на оптимистичный экономический прогноз, опубликованный сегодня Брюсселем.

По данным INE, уровень безработицы, зафиксированный в третьем квартале, является самым низким с 2011 года. Сегодня Европейская комиссия улучшила прогноз экономического роста Португалии на три десятых до 2% в этом году, что на десятую часть выше, чем ожидалось правительством, и сохранила предыдущий прогноз на уровне 1,7% в 2020 году, пишет ТАСС.