В Португалии уровень безработицы ниже среднего показателя по еврозоне

Четверг, 02 Сентябрь 2021 Португалия Португалия

В Португалии уровень безработицы ниже среднего показателя по еврозоне

В июле уровень безработицы в еврозоне составлял 7,6%, в Европейском союзе - 6,9%.

Согласно данным Евростата, в Португалии ставка составляла 6,6%, что ниже среднего как для зоны единой валюты, так и для блока сообщества.

По данным Европейской статистической службы, уровень безработицы в еврозоне в июле составил 7,6% по сравнению с 8,4% за тот же период 2020 года и 7,8% в июне. В ЕС безработица упала до 6,9% по сравнению с 7,6% в июле 2020 года и до 7,1% в квартальном изменении.

Греция (14,6%), Испания (14,3%), Италия (9,3%) и Швеция (9,0%) представили в июле самые высокие уровни безработицы. На другом конце таблицы расположились Чешская Республика (2,8%), Нидерланды (3,1%), Мальта (3,3%) и Германия (3,6%).

В Португалии безработица составила 6,6% в июле, что ниже 8,1% в годовом исчислении и 6,8% в июне.

По оценкам Евростата, в июле 2021 года 14 613 миллиона человек были безработными в ЕС, из которых 12 334 миллиона - в еврозоне.

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