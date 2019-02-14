В Алагрве объявлен «желтый» уровень погодной опасности

Четверг, 14 Февраль 2019 Португалия Португалия

В Алагрве объявлен «желтый» уровень погодной опасности

Метеорологи предупреждают о сильном волнении на море и риске пожара.

В эту среду институт моря и атмосферы (Instituto Português do Mar e da Atmosfera) объявил, так называемый, «желтый» уровень погодной опасности на южном побережье Португалии. Метеорологи предупреждают о сильном волнении на море. Впрочем, эксперты отмечают, что такое в Алгарве случается ежегодно.

Местным жителям рекомендовано быть осторожными, оградить себя от морских прогулок или занятий водными видами спорта.

Также, в большинстве округов Алгарве объявлен риск возникновения пожара. По мнению метеорологов, риск стихийных пожаров существует в округах Алкотин, Каштру-Марин, Тавира, Сан-Браш-де-Алпортел и Лоле, Фару. За исключением городов Вила-Реал-де-Санту-Антониу, Албуфейра, Лагоа и Вила-ду-Бишпу, а также Одемира в округе Бежа.

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