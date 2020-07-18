В Алгарве открылась половина аквапарков

Администраторы пообещали соблюдать все правила и рекомендации, которые предписали органы здравоохранения, а также сократить количество посетителей.

Парк Zoomarine может принимать лишь треть гостей, его вместимость упала с 9000 до 3000 посетителей. Slide&Splash уменьшил число людей в два раза, около 2100 человек сейчас посещают парк, вместо 4200 человек. Что касается Aquashow и Aqualand, они не планируют возвращаться к работе до 2021 года.

Теперь купить билеты можно онлайн, также для посещения необходима предварительная регистрация – это позволяет паркам узнавать, сколько прибудет отдыхающих, и планировать свою работу.

В прошлом году очередь в Zoomarine насчитывала сотни человек, в середине июля было лишь 100 людей, которые хотели первыми войти в аквапарк и стояли на входе до открытия заведения. Сейчас дневное количество гостей еле достигает 400.

«Мы сократили пропускную способность парка до 30%, аквапарка – до 50%. На стадионах отметили места, сидя на которых люди могут соблюдать социальную дистанцию. Мы улучшили гигиенические условия и разметили пол. Также создали улицы с односторонним движением», – рассказала Natália Neves, операционный директор парка.

В Zoomarine доступна зоологическая зона, 4D-кинотеатр, аквариум и акватории. Вскоре отроется механическое оборудование.

Slide&Splash заработал 19 июня с учетом новых требований. Меры безопасности можно увидеть прямо у входа: дистанционные знаки на полу, дозаторы с антисептическим гелем, просьбы надевать маски в закрытых помещениях. Газонные зоны оборудованы площадками, которые помогают соблюдать дистанцию, на них есть таблички с указанием вместимости. Сотрудники аквапарка направляют посетителей «в наименее занятые зоны».