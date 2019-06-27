В Алгарве пройдет крупнейший в Европе музыкальный фестиваль

Этим летом в Алгарве состоится городской музыкальный фестиваль O Afro Nation, который называют крупнейшим в Европе. Мероприятие состоится на Прайя-да-Роша с 1 по 4 августа.

На шоу выступят всемирно известные хип-хоп музыканты, программа включает в себя танцевальные шоу. Среди музыкантов выступит известное трио из Нигерии Wizkid, Davido, Burna Boy и Ms Dynamite, приглашены диджеи Charlie Sloth, Steel Banglez и Tim Westwood.

Вечеринку планируют устроить на морском берегу. У обладателей VIP-билетов будет доступ к частному бару.