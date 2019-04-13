В Алгарве ждут 100-процентного заполнения отелей

В конце апреля и начале мая в регионе Алгарве владельцы отелей ожидают 100- процентного бронирования номеров. Об этом сообщает Ассоциация отелей и туристических предприятий (Associação de Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve).



По словам представителей гостиничного бизнеса, отдых в южном регионе по-прежнему очень востребован. По данным статистики, падение спроса зафиксировано только со стороны отдыхающих из Великобритании. В 2017 году англичан стало меньше на 8,5%, а в 2018 году на 6%. Однако, увеличился спрос на отдых в Алгарве со стороны самих португальцев.



Президент организации регионального туризма в Алгарве (Região de Turismo do Algarve) Элидерико Виегаш выразил уверенность, что отели будут заполнены в течение периода с 25 апреля по 1 мая, на который выпадут праздничные дни.