В Алгарве ждут 100-процентного заполнения отелей

Суббота, 13 Апрель 2019 Португалия Португалия

В Алгарве ждут 100-процентного заполнения отелей

Об этом сообщает Ассоциация отелей и туристических предприятий.

В конце апреля и начале мая в регионе Алгарве владельцы отелей ожидают 100- процентного бронирования номеров. Об этом сообщает Ассоциация отелей и туристических предприятий (Associação de Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve).

По словам представителей гостиничного бизнеса, отдых в южном регионе по-прежнему очень востребован. По данным статистики, падение спроса зафиксировано только со стороны отдыхающих из Великобритании. В 2017 году англичан стало меньше на 8,5%, а в 2018 году на 6%. Однако, увеличился спрос на отдых в Алгарве со стороны самих португальцев.

Президент организации регионального туризма в Алгарве (Região de Turismo do Algarve) Элидерико Виегаш выразил уверенность, что отели будут заполнены в течение периода с 25 апреля по 1 мая, на который выпадут праздничные дни.

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