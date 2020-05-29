В чемпионате Португалии по футболу клубы смогут делать пять замен за матч

Пятница, 29 Май 2020 Португалия Португалия

В чемпионате Португалии по футболу клубы смогут делать пять замен за матч

В чемпионате Португалии по футболу каждому клубам разрешили делать по пять замен во время матча.

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) 8 мая одобрил предложение ФИФА о временном введении пяти замен в одном матче в связи с пандемией коронавируса, сообщается на сайте организации. Временная поправка будет действовать до 31 декабря 2020 года. Команды будут иметь только три возможности для замены игроков, чтобы избежать задержек во время игры. Также замены могут быть произведены во время перерыва.

Также сообщается, что до конца нынешнего сезона чемпионата Португалии можно будет заявлять девять запасных, пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что сезон высшей футбольной лиги Португалии, прерванный из-за пандемии коронавируса, возобновится 3 июня.

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)