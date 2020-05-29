В чемпионате Португалии по футболу клубы смогут делать пять замен за матч

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) 8 мая одобрил предложение ФИФА о временном введении пяти замен в одном матче в связи с пандемией коронавируса, сообщается на сайте организации. Временная поправка будет действовать до 31 декабря 2020 года. Команды будут иметь только три возможности для замены игроков, чтобы избежать задержек во время игры. Также замены могут быть произведены во время перерыва.

Также сообщается, что до конца нынешнего сезона чемпионата Португалии можно будет заявлять девять запасных, пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что сезон высшей футбольной лиги Португалии, прерванный из-за пандемии коронавируса, возобновится 3 июня.