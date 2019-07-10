В «Химки» перейдет полузащитник, игравший в Португалии

Среда, 10 Июль 2019 Португалия Португалия

В «Химки» перейдет полузащитник, игравший в Португалии

По данным «Матч ТВ», «Химки» близки к подписанию контракта с центральным полузащитником Ильей Петровым.

Минувший сезон 24-летний футболист провел в «Мордовии», сыграв 36 матчей, в которых забил 4 мяча и сделал 4 голевые передачи. Ранее Петров выступал за курский «Авангард», португальскую «Лейрию» и нижегородскую «Волгу», где работал с нынешним главным тренером «Химок» Андреем Талалаевым.

Отметим, что в межсезонье игрок, ставший после завершения контракта с «Мордовией» свободным агентом, побывал на просмотре в «Сочи», пишет news.sportbox.ru.

«Химки» в стартовом туре первенства ФНЛ разгромили во Владивостоке «Луч» — 5:2.

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