В июле португальцы смогут увидеть комету Neowise

Среда, 15 Июль 2020 Португалия

В июле португальцы смогут увидеть комету Neowise

Повторное появление ожидается через 6800 лет.

Оригинальное название кометы, обнаруженной в конце марта – C/2020 F3. Астрономы дали ей имя Neowise в честь космического телескопа NASA, благодаря которому удалось увидеть новое небесное тело. Это первая видимая комета в 2020 году.
«Редко удается встретить кометы, которые видно невооруженным глазом – это стало сюрпризом для нас», – признается директор Лиссабонской астрономической обсерватории (OAL).
Посмотреть на полет Neowise можно на рассвете: с 4 часов утра и до восхода солнца будет самое благоприятное время. Горизонт должен быть чистым и слабо освещенным. С 19 по 21 июля лучше смотреть ближе к ночи, между 22:00 и 22:15.
Португальцы будут наблюдать пролетающее небесное тело вплоть до начала августа. В основном после наступления темноты и не позже 11 часов вечера.
Яркость кометы слабая, и она постепенно уменьшается. Чем больше дней проходит, тем хуже заметно Neowise. В конце августа рассеянный свет от длинного хвоста заметит не каждый, а в следующие месяцы рассмотреть комету позволит только специальное оборудование.
«Хитрость заключается в том, чтобы смотреть на северо-запад после заката или на северо-восток на рассвете», – рассказывает директор OAL. – «Предпочтительнее рассматривать комету в бинокль или маленький телескоп (можно даже воспользоваться мобильным телефоном или камерой)».
В поиске Neowise помогут ближайшие созвездия (например, Рыси или Большой Медведицы), их можно найти через приложения SkyView или Sky Safari.

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