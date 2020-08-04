В какие страны португальцы смогут летать с 1 августа?

Воздушное движение остается открытым со странами Европейского союза и Шенгенской зоны: к ним относится Лихтенштейн, Норвегия, Исландия и Швейцария.

Также правительство удваивает количество государств за пределами ЕС, в которые португальцы смогут летать без опасения подхватить коронавирусную инфекцию.

Позитивная эпидемиологическая картина, благоприятная для регулярных рейсов, наблюдается в Австралии, Великобритании, Канаде, Китае, Южной Корее, Грузии, Японии, Марокко, Новой Зеландии, Руанде, Таиланде, Тунисе и Уругвае. Перелеты в другие страны разрешены для португальцев, имеющих веские причины для поездки.

Пассажиры должны предъявить отрицательный скрининг-тест на Covid-19, проведенный не позже 72 часов до выдела. Португальцы, дипломаты и иностранцы, имеющие законные основания для проживания в стране, могут сдать тест на территории аэропорта по прилету. Процедура проводится за свой счет.

Всем пассажирам, которые отказываются пройти тестирование, правительство запрещает въезд и не выпускает с территории аэропорта, чтобы предотвратить распространение возможной инфекции и заражение жителей. Авиакомпания, перевозившая людей без наличия отрицательного теста, должна будет заплатить штраф.