В Китае одобрили заявление Португалии по Аомэню

Пятница, 20 Декабрь 2019 Португалия Португалия

В Китае одобрили заявление Португалии по Аомэню

Руководство Китая высоко оценивает положительные высказывания руководителей Португалии по поводу 20-й годовщины возвращения Аомэня под юрисдикцию КНР.

Об этом, как передает информационное агентство «Синьхуа», заявил официальный представитель министерства иностранных дел Китая Гэн Шуан.

На днях президент Португалии Марселу Ребелу ди Соза и премьер-министр правительства страны Антониу Кошта дали высокую оценку достижениям Аомэня за 20 лет с момента возвращения под юрисдикцию КНР, а также успешной реализации в Аомэне курса «одно государство - два строя».

Как отметил китайский дипломат, за 20 лет после воссоединения с Китаем в Аомэне был всесторонне претворен в жизнь курс «одно государство - два строя». Гэн Шуан подчеркнул, что «Аомэнем управляют сами аомэньцы» в условиях высокой степени автономии, пишет trud.ru.

Пресс-секретарь китайского внешнеполитического ведомства добавил, чтодостижения и прогресс Специального административного района Аомэнь привлекли к себе внимание всего мира.

Гэн Шуан отметил, что китайская и португальская стороны решили аомэньский вопрос «надлежащим образом - в духе дружбы и взаимодоверия», что служит хорошим примером для международного сообщества. Китайский дипломат добавил, что официальный Пекин готов совместно с Лиссабоном продвигать дальнейшее развитие китайско-португальских отношений.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что правительство Китая и китайский народ гордятся достижениями и прогрессом Аомэня за последние 20 лет.

После возвращения под юрисдикцию Китая бывшая португальская колония Макао добилась впечатляющих результатов.

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)