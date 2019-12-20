В Китае одобрили заявление Португалии по Аомэню

Об этом, как передает информационное агентство «Синьхуа», заявил официальный представитель министерства иностранных дел Китая Гэн Шуан.

На днях президент Португалии Марселу Ребелу ди Соза и премьер-министр правительства страны Антониу Кошта дали высокую оценку достижениям Аомэня за 20 лет с момента возвращения под юрисдикцию КНР, а также успешной реализации в Аомэне курса «одно государство - два строя».

Как отметил китайский дипломат, за 20 лет после воссоединения с Китаем в Аомэне был всесторонне претворен в жизнь курс «одно государство - два строя». Гэн Шуан подчеркнул, что «Аомэнем управляют сами аомэньцы» в условиях высокой степени автономии, пишет trud.ru.

Пресс-секретарь китайского внешнеполитического ведомства добавил, чтодостижения и прогресс Специального административного района Аомэнь привлекли к себе внимание всего мира.

Гэн Шуан отметил, что китайская и португальская стороны решили аомэньский вопрос «надлежащим образом - в духе дружбы и взаимодоверия», что служит хорошим примером для международного сообщества. Китайский дипломат добавил, что официальный Пекин готов совместно с Лиссабоном продвигать дальнейшее развитие китайско-португальских отношений.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что правительство Китая и китайский народ гордятся достижениями и прогрессом Аомэня за последние 20 лет.

После возвращения под юрисдикцию Китая бывшая португальская колония Макао добилась впечатляющих результатов.