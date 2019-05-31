В Лиссабоне больше квартир для туристов, чем в Париже и Риме

В португальской столице на тысячу жителей приходится 30 квартир для туристов (alojamentos locais). Это самый большой показатель среди десяти крупнейших городов Европы, таких как Лондон, Париж и Рим. Данные опубликованы в исследовании рейтингового агентства Moody's.

«Спрос на дома среди туристов в городских районах также привел к росту рынка жилья. Среди крупных городов Лиссабон, Париж и Амстердам имеют самые высокие показатели домов, размещаемых на Airbnb», - говорится в отчете.

Также в исследовании отметили и другую тенденцию — рост цен на жилье. В период с 2012 по 2018 год, цены на квадратные метры выросли на 50%, тогда как зарплата увеличилась всего на 10%.

«В последние годы рост цен на жилье опередил рост доходов, снизив покупательную способность», - говорится в отчете.