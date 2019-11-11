В Лиссабоне новорожденного выбросили на помойку

Понедельник, 11 Ноябрь 2019 Португалия Португалия

В Лиссабоне новорожденного выбросили на помойку

Сейчас жизни и здоровью малыша ничего не угрожает.

Столичные полицейские продолжают выяснять обстоятельства шокирующей находки в центре Лиссабона. В мусорном контейнере, недалеко от ночного клуба Lux, в минувший вторник был обнаружен новорожденный ребенок.

Видеозапись с камеры наблюдения, на которой видно как ребенка извлекают из контейнера, уже распространили португальские СМИ.
На карах видно как двое мужчин подходят к пластиковым контейнерам для раздельного сбора мусора и извлекают новорожденного из одного из мусорных баков. Ребёнок при этом громко плачет.

Новорожденный был отправлен в реанимацию в больницу Hospital Dona Estefânia, после медицинского обследования он переведен в роддом Maternidade Alfredo da Costa. Как сообщают врачи, малыш на удивление здоров, по сообщениям врачей «у ребенка нет никаких проблем со здоровьем». Что произошло с ребенком до сих пор остаётся неизвестным. Также неизвестно удалось ли полиции найти родителей младенца.

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