В Лиссабоне новорожденного выбросили на помойку

Столичные полицейские продолжают выяснять обстоятельства шокирующей находки в центре Лиссабона. В мусорном контейнере, недалеко от ночного клуба Lux, в минувший вторник был обнаружен новорожденный ребенок.



Видеозапись с камеры наблюдения, на которой видно как ребенка извлекают из контейнера, уже распространили португальские СМИ.

На карах видно как двое мужчин подходят к пластиковым контейнерам для раздельного сбора мусора и извлекают новорожденного из одного из мусорных баков. Ребёнок при этом громко плачет.



Новорожденный был отправлен в реанимацию в больницу Hospital Dona Estefânia, после медицинского обследования он переведен в роддом Maternidade Alfredo da Costa. Как сообщают врачи, малыш на удивление здоров, по сообщениям врачей «у ребенка нет никаких проблем со здоровьем». Что произошло с ребенком до сих пор остаётся неизвестным. Также неизвестно удалось ли полиции найти родителей младенца.