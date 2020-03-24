В Лиссабоне открылись два новых приюта для бездомных
В связи с коронавирусом мэрия Лиссабона приняла решение увеличить количество спальных мест для бездомных.
Один из приютов, Casa do Largo, предназначен только для женщин и находится в Largo de São Domingos de Benfica. В приюте смогут жить 18 женщин, у каждой из которых будет своя комната.
Второй приют, Pavilhão da Tapadinha, в котором будут жить 40 мужчин, также находится в Лиссабоне.
В обоих приютах бездомным предоставят еду, одежду, медицинскую помощь, спальные и гигиенические наборы.
Таким образом мэрия надеется снизить количество зараженных и предотвратить распространение вируса.