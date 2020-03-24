В Лиссабоне открылись два новых приюта для бездомных

Вторник, 24 Март 2020 Португалия Португалия

В Лиссабоне открылись два новых приюта для бездомных

В связи с коронавирусом мэрия Лиссабона приняла решение увеличить количество спальных мест для бездомных.

Один из приютов, Casa do Largo, предназначен только для женщин и находится в Largo de São Domingos de Benfica. В приюте смогут жить 18 женщин, у каждой из которых будет своя комната.

Второй приют, Pavilhão da Tapadinha, в котором будут жить 40 мужчин, также находится в Лиссабоне.

В обоих приютах бездомным предоставят еду, одежду, медицинскую помощь, спальные и гигиенические наборы.

Таким образом мэрия надеется снизить количество зараженных и предотвратить распространение вируса.

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