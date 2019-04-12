В Лиссабоне пассажиры остановили поезд метро, чтобы поймать грабителя

Двое пассажиров лиссабонского метро задержали грабителя и передали его в руки полицейских. Инцидент произошел накануне на станции Colégio Militar. Злоумышленник выхватил телефон из рук женщины, находившейся в вагоне поезда, за мгновение до закрытия дверей, чтобы беспрепятственно скрыться. Однако, преступный план провалился. Двое пассажиров, услышав крики потерпевшей, нажали рычаг экстренного торможения, остановили поезд и бросились за преступником. Вскоре его удалось задержать.

Бдительные лиссабонцы передали грабителя-неудачника сотрудникам отдела безопасности на транспорте. Им оказался 32-летний мужчина, его национальность и место жительства не сообщается. Полицейские рассказали португальским СМИ, что он может быть причастен к трем другим подобным грабежам. Мобильный телефон полицейские вернули владелице.