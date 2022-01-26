В Лиссабоне три граффити вошли в число лучших в мире

Среда, 26 Январь 2022 Португалия Португалия

В Лиссабоне три граффити вошли в число лучших в мире

Street Art Cities опубликовало ежегодный рейтинг произведений городского искусства 2021 года.

Отличная новость заключается в том, что в Лиссабоне представлены три фрески городского искусства, отмеченные среди 100 работ по всему миру.

Первая - работа пластического художника Александра Хопаре Монтейру. Она называется «Алту-ду-Лонгу» и находится в Байрру-Алту, на вершине улицы Руа-де-О-Секулу.

Ozearv является автором второго произведения городского искусства, которое фигурирует в этом списке из 100 произведений уличного искусства со всего мира.

«Тропический фаду в тонах RGB» - так называется эта фреска, которую легко найти в районе Граса.

Гигантскую фреску художника Регга «Льняное привидение» можно оценить со всем вниманием в районе Ажуда.

Это первая из шести работ, которые художник создал в этом районе города.

Все картины теперь будут традиционно подвергаться всеобщей критике, а три национальные премии будут соперничать с работами других не менее известных художников из Франции, Канады, США, Бразилии и многих других стран.

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