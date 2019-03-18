В Лиссабоне зарезервировано 70% новых офисов

Большая часть офисных помещений в столице Португалии, которая планируется для аренды в 2019 году, на данный момент уже зарезервирована потенциальными арендаторами. По данным риелторов, это около 70% офисной недвижимости. Об этом пишет специализированное издание Office Flashpoint.

Всего к аренде в 2019 году было готово 78 тысяч квадратных метров. 46 тысяч из них уже являются зарезервированными. С потенциальными арендаторами заключены соответствующие предварительные договоры.

По мнению риелторов, оставшаяся недвижимость также будет «быстро освоена». По словам специалистов, одна из причин роста спроса является тот факт, что квадратные метры отвечают критериям «качества, размера и расположения», которые запрашивают компании.