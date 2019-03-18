В Лиссабоне зарезервировано 70% новых офисов

Понедельник, 18 Март 2019 Португалия Португалия

В Лиссабоне зарезервировано 70% новых офисов

Предварительные договоры заключены на 46 тысяч квадратных метров.

Большая часть офисных помещений в столице Португалии, которая планируется для аренды в 2019 году, на данный момент уже зарезервирована потенциальными арендаторами. По данным риелторов, это около 70% офисной недвижимости. Об этом пишет специализированное издание Office Flashpoint.

Всего к аренде в 2019 году было готово 78 тысяч квадратных метров. 46 тысяч из них уже являются зарезервированными. С потенциальными арендаторами заключены соответствующие предварительные договоры.

По мнению риелторов, оставшаяся недвижимость также будет «быстро освоена». По словам специалистов, одна из причин роста спроса является тот факт, что квадратные метры отвечают критериям «качества, размера и расположения», которые запрашивают компании.

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья