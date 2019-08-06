В Лиссабоне жители выступают против развития круизного туризма

Вторник, 06 Август 2019 Португалия Португалия

В Лиссабоне жители выступают против развития круизного туризма

Жители Лиссабона жалуются, что многочисленные круизные лайнеры загрязняют экологию города, а ночью шум самолетов над жилыми кварталами не дает уснуть.

За последние пять лет число иностранных туристов в столице Португалии выросло на 81%, до 30 миллионов человек в 2018 году, отчасти - благодаря пассажирскому терминалу для круизных судов, открытому в Лиссабоне два года назад. Около 300 лайнеров ежегодно заходят в порт, ожидается, что в этом году 600 тысяч пассажиров воспользуются гаванью, пишет РИА Новости.

Большие объемы выбросов твердых частиц и диоксида серы (SO2) сделали порт шестым по уровню загрязненности в Европе. Выбросы от круизных судов на 86% превышают выбросы от автомобильного транспорта всей страны за год, пишет издание.

Самолеты, которые пролетают всего в сотне метров над крышами домов, также загрязняют воздух и не дают спать местным жителям. За ночь в аэропорт обслуживает до 26 рейсов.

По мнению экологов, туристический бум особенно мешает жителям центра города. Однако власти не реагируют на их жалобы, поскольку туризм является основным источником дохода для страны и приносит более 15 миллиардов евро ежегодно.

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья