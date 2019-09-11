В московской консерватории выступил известный португальский пианист

В малом зале Московской консерватории 10 сентября выступил известный португальский пианист, исполнитель русской классической музыки Филипе Рибейру. Мероприятие приурочено к празднованию 240-летия дипломатических отношений между Португалией и Россией.



Пианист известен во всем мире как один из лучших исполнителей концертов Дмитрия Шостаковича. Любовь к русской классической музыке музыканту привила профессура — пианист обучался в российской консерватории у преподавателя Людмилы Рощиной. Однако, в последний раз, по его словам, был в России с концертом лишь 9 лет назад.



На этот раз он сыграл концерты Шостаковича, произведения Чайковского и Моцарта. На концерте присутствовали представители дипломатического корпуса Португалии, представители МИД России и мэрии Москвы.



Сам Рибейро отметил, что рад снова побывать в России. Музыкант считает российскую публику особенной. По его мнению, россияне умеют слушать классическую музыку так как ни один народ в мире.