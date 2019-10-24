В Парламенте Португалии будут представлены крайне-правые силы

Четверг, 24 Октябрь 2019 Португалия Португалия

В Парламенте Португалии будут представлены крайне-правые силы

Представитель крайней правой партии впервые за последние десятилетия попал в Парламент Португалии.

Португалия больше не будет принадлежать к «клубу» стран Европейского союза (ЕС) без крайних прав в парламенте (Ирландия, Люксембург и Мальта) после избрания члена «Чега» Андре Вентуры, который победил на прошедших парламентских выборах.

Андре Вентура, известный как телевизионный комментатор и фанат футбольного клуба «Бенфика», который до этого не имела опыта работы в политике, а только небольшой муниципальный опыт, стал одним из последних, чье имя стало известно в ночь подсчета голосов после всеобщих выборов. 

"Чега", которая определяет себя как консервативная политическая сила, получила более 66 000 голосов, 22 000 из которых были собраны в округе Лиссабона.

Европейские крайние правые уже присутствуют почти во всех национальных парламентах, они очень разнородны, включая популистов, националистов, ультраконсерваторов и даже неонацистов. Все они выросли в странах ЕС из-за сочетания экономического кризиса, усиления миграции, дискредитации политики и недоверия к институтам власти, пишет ТАСС.

В одиночку или в коалиции ультраправые партии не только вошли в подавляющее большинство национальных парламентов, но и сумели уже прийти к власти в девяти европейских странах. Правые партии правят в одиночку в Польше, Венгрии и Чехии, а также в коалициях в Италии, Австрии, Финляндии, Латвии, Словакии и Болгарии

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