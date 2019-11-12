В Петербурге начались испытания электробуса из Португалии

В Петербурге начались испытания нового электробуса e.City Gold из Португалии. Об этом сообщили в пресс-службе СПб ГУП «Пассажиравтотранс».

Петербург — первый город в России, который протестирует новый транспорт. Правда самую первую оценку ему дадут специалисты и водители, потому что курсировать он будет без пассажиров. Однако горожане смогут оценить его дизайн, пишет 78.ru.

Тестирование проходит в рамках соглашения о сотрудничестве между «Пассажиравтотрансом» и ведущим производителем автобусов Португалии Caetanobus.