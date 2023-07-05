В Португалии 14 процентов людей не учатся и не работают

Румыния и Италия входят в число стран с самой высокой долей людей вне рынка труда, среди тех, кто не учится.

Впервые за три месяца года 18,2% людей в возрасте от 15 до 64 лет не учились и не работали в Европейском Союзе.

Португалия зафиксировала уровень 13,9%, что ниже среднего европейского показателя, сообщает Евростат.

Румыния и Италия входят в число стран с самой высокой долей людей, не работающих на рынке труда, среди тех, кто не учится, с 25,8% и 25,6% соответственно.

Следующие страны - Греция (22,8%), Хорватия (21,8%) и Бельгия (19,6%). Среди стран с самым низким показателем - Швеция (8,3%) и Эстония (12,3%).

Из 44 миллионов человек, оказавшихся в ситуации «ни, ни» в первые три месяца года, подавляющее большинство (77,8%) не искали работу, не нашли работу и не хотели работать. Кусок 20,3% не искал, а собирался работать; 2,8% активно искали работу, но не сразу ее находили; 1,2% не искали, а нашли работу, которая начнется позже.

«Среди людей, которые не учились и не работали, 21,1% не хотели работать, потому что они были на пенсии, еще 20,7% - из-за болезни или инвалидности, а 18,2% - из-за того, что они были опекунами или по другим семейным обстоятельствам», отмечает Евростат.