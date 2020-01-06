В Португалии 255 магазинов сети Lidl и будет больше
Lidl Portugal объявила о расширении сети супермаркетов, в которой сейчас 255 объектов.
Инвестиций в размере 150 млн. евро планируется потратить по двум основным направлениям: открыть 24 новых магазинов и модернизировать те, что работают.
В 2018 году на ремонт и новые супермаркеты потратили 125 млн. евро.
В пресс-релизе компания объявила об открытии трех новых супермаркетов в Boliqueime, Loures Frielas и Porto с марта этого года. В результате сеть объединила 255 магазинов, персонал которых достиг 6800 человек, пишет ТАСС.
Следующие маркеты появятся в Caldas da Rainha и районе Santa Maria da Feira.