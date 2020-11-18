В Португалии 40 тысяч «невидимых» безработных

Среда, 18 Ноябрь 2020 Португалия Португалия

В Португалии 40 тысяч «невидимых» безработных

Исследование указывает на существенные различия между официальными данными безработицы и реальными цифрами.

Во время пандемии службы социальной помощи реализовали ряд проектов поддержки безработных, и оказалось, что значительное количество работников теряет доход и бездействует, без учета в официальной статистике безработицы.

Такой рост безработицы означает сокращение внутреннего потребления на 15 млн евро в месяц. Работники охвачены программами социальной помощи (например, при увольнении по схеме лей-офф), которые учитываются за рамками безработного населения.

Ссылаясь на исследование Euler Hermes, в котором проанализировано 25 стран ОЭСР и развивающихся стран, Companhia de Seguros de Crédito (COSEC) сообщает, что в некоторых случаях реальный уровень безработицы может быть на 10% выше оценки, особенно в развивающихся странах. Например, в Южной Африке существует оценочный разрыв в 16,7%, в Чили - 15,8% в Бразилии - 10,4%.

Но и в более развитых странах эта разница заметна. В Испании, например, реальный уровень безработицы составляет 21,9%, что на 6% отличается от официальных данных. Из-за этого ежемесячные убытки составляют 927 млн евро.

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